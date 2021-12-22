【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第三版） 研究報告 18:52 2021/12/22 分享： 中移動 （00941） 今天股價無升跌，也沒有新的券商發表中移動相關的研究報告。不過，港股通（滬）最高資金淨流出的股份，正是中移動，有約185萬港元。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 知多啲 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 最新專欄文章 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 今日 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第三版） 今日 【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第三版） 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表）（第二版） 今日 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表）（第二版） 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第三板） 今日 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第三板） 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？ 今日 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？ 派息 圓底 每股派息 電訊 電訊商 目標價 中國證監會 A股 5G 港股