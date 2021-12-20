【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版） 研究報告 19:01 2021/12/20 分享： 今天收市，恒指大跌約447點或約1.9%，但高息的重磅藍籌中移動 （00941） ，在本文第一版的利好因素支持下，收市僅微跌約0.2%，報46.35元，繼續營造「圓底」的見底利好形態。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 知多啲 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 最新專欄文章 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 今日 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第三版） 今日 【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第三版） 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？（新増：滙豐環球港股推介名單） 2021/12/18 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單 邊隻最多大行推薦？（新増：滙豐環球港股推介名單） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 2021/12/18 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象（第三版） 2021/12/18 【投資前瞻】消費種類大兜亂？ 2022年消費股迎新氣象（第三版） 派息 圓底 每股派息 電訊 電訊商 目標價 中國證監會 A股 5G 港股