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【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版）

研究報告 19:01 2021/12/20

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今天收市，恒指大跌約447點或約1.9%，但高息的重磅藍籌中移動 （00941） ，在本文第一版的利好因素支持下，收市僅微跌約0.2%，報46.35元，繼續營造「圓底」的見底利好形態。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

知多啲

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