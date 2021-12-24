【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第四版） 研究報告 19:03 2021/12/24 分享： 中移動 （00941） 在上海發行A股的定價為每股57.58元，折合約70港元，雖然較香港上市的中移動股價高出近5成，但無損其招股反應。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 知多啲 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 最新專欄文章 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單（新増：招銀首選股名單） 今日 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單（新増：招銀首選股名單） 【2022前瞻】疫下IT稱雄 三行業前景好（第三版） 今日 【2022前瞻】疫下IT稱雄 三行業前景好（第三版） 【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸睛？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊（第二版） 今日 【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸睛？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊（第二版） 【2022前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第三版） 今日 【2022前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第三版） 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 2021/12/23 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 上海證券交易所 派息 圓底 每股派息 電訊 電訊商 目標價 中國證監會 A股 5G