中概科技股 雪上恐加霜

美國聯儲局上周決定提前明年3月結束每月買債、英倫銀行意外加息，歐央行亦擬退出緊急量寬，全球央行收水遏抑通脹形勢明顯。高估值科技股首當其衝，中概科技股本已受中美監管及退市威脅夾擊，現在更有雪上加霜之勢。

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