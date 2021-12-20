中概科技股 雪上恐加霜 名家專區 2021/12/20 分享： 美國聯儲局上周決定提前明年3月結束每月買債、英倫銀行意外加息，歐央行亦擬退出緊急量寬，全球央行收水遏抑通脹形勢明顯。高估值科技股首當其衝，中概科技股本已受中美監管及退市威脅夾擊，現在更有雪上加霜之勢。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 全球央行收水 新舊經濟換馬 2021/12/18 全球央行收水 新舊經濟換馬 透視中港美 - 國指試穿「疫情底」啟示 2021/12/17 國指試穿「疫情底」啟示 透視中港美 - 騰訊研中期息 市場反應冷淡 2021/12/16 騰訊研中期息 市場反應冷淡 透視中港美 - 港股IPO失色 全球三甲不入 2021/12/11 港股IPO失色 全球三甲不入 透視中港美 - 等港股反彈 不如吼A股 2021/12/10 等港股反彈 不如吼A股 中國概念股 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 京東集團—SW（09618） 香港交易所（00388） 美國聯儲局 美團－W（03690） 人民幣