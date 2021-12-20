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中概科技股 雪上恐加霜

名家專區 2021/12/20

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美國聯儲局上周決定提前明年3月結束每月買債、英倫銀行意外加息，歐央行亦擬退出緊急量寬，全球央行收水遏抑通脹形勢明顯。高估值科技股首當其衝，中概科技股本已受中美監管及退市威脅夾擊，現在更有雪上加霜之勢。

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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這才叫增加供應

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加六次息！？講笑啦
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