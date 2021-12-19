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美國加息有期 有幾快？有幾高？

國際 19:34 2021/12/19

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英國上周意外加息，成為7國集團（G7）近年首個加息的國家，而美國聯儲局明年首季結束買債後，預期很快也會加入加息行列，甚至被市場看好有機會後來居上，加息速度及幅度均會超越英倫銀行。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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