美國加息有期 有幾快？有幾高？ 國際 19:34 2021/12/19 分享： 英國上周意外加息，成為7國集團（G7）近年首個加息的國家，而美國聯儲局明年首季結束買債後，預期很快也會加入加息行列，甚至被市場看好有機會後來居上，加息速度及幅度均會超越英倫銀行。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 2021/12/16 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 2021/12/15 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 防疫升級拖拉 Omicron大爆發迫近？ 2021/12/14 防疫升級拖拉 Omicron大爆發迫近？ 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 2021/12/13 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 2021/12/12 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 你可能感興趣 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 21:23 2021/12/16 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 18:31 2021/12/15 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 防疫升級拖拉 Omicron大爆發迫近？ 22:59 2021/12/14 防疫升級拖拉 Omicron大爆發迫近？ 最新專欄文章 國金札記 - 抗疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 2021/12/17 抗疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 國金札記 - Omicron來襲 英國加息再落空？ 2021/12/16 Omicron來襲 英國加息再落空？ 國金札記 - 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 2021/12/15 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 國金札記 - 歐洲抗疫十字路口 強制打疫苗難逃？ 2021/12/14 歐洲抗疫十字路口 強制打疫苗難逃？ 國金札記 - 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 2021/12/13 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 經濟 貨幣政策 加息 美國聯儲局 鮑威爾 利率期貨 通脹 議息 美國