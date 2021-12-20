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美國加息成定局 「幾快幾高」更關鍵

名家專區 2021/12/20

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如果不再有新冠肺炎疫情這類「黑天鵝」事件出現，儲局明年加息已成定局，亦被視為全球重啟加息周期的象徵，因此，更值得關注的問題，應是美國加息速度有幾快，以及日後息率可以去到幾高。

儲局態度 料先進取後審慎

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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