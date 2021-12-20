美國加息成定局 「幾快幾高」更關鍵 名家專區 2021/12/20 分享： 如果不再有新冠肺炎疫情這類「黑天鵝」事件出現，儲局明年加息已成定局，亦被視為全球重啟加息周期的象徵，因此，更值得關注的問題，應是美國加息速度有幾快，以及日後息率可以去到幾高。 儲局態度 料先進取後審慎 還 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 2021/12/19 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 國金札記 - 抗疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 2021/12/17 抗疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 國金札記 - Omicron來襲 英國加息再落空？ 2021/12/16 Omicron來襲 英國加息再落空？ 國金札記 - 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 2021/12/15 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 國金札記 - 歐洲抗疫十字路口 強制打疫苗難逃？ 2021/12/14 歐洲抗疫十字路口 強制打疫苗難逃？ 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 銀行 金融 通脹 貨幣政策 美國聯儲局 加息