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【2022港股攻略】逆風造就估值底 港股有望迎來「小牛」

研究報告 12:45 2021/12/20

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港股持續尋底，恒指失守23000關，創2020年5月以來新低。受疫情及內地監管政策影響，港股2021年持續走弱，展望2022年，市場料有望回升。

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欄名 : 大行有路捉

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