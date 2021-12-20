【2022港股攻略】逆風造就估值底 港股有望迎來「小牛」 研究報告 12:45 2021/12/20 分享： 港股持續尋底，恒指失守23000關，創2020年5月以來新低。受疫情及內地監管政策影響，港股2021年持續走弱，展望2022年，市場料有望回升。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【2022港股攻略】恒指已低殘 明年有望估值復修（附行業首選股名單） 今日 【2022港股攻略】恒指已低殘 明年有望估值復修（附行業首選股名單） 【抵抗通脹】必勝股唯一特徵 2021/12/17 【抵抗通脹】必勝股唯一特徵 【加速收水】國安君安：明年加息1至2次機會較大 2021/12/16 【加速收水】國安君安：明年加息1至2次機會較大 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） 2021/12/16 【穩字當頭】中央經濟工作會議定調 明年政策溫和轉向助復甦（第二版） 【見底板塊】22年首季 內房有望見底（附推薦股名單） 2021/12/10 【見底板塊】22年首季 內房有望見底（附推薦股名單） 疫情 港股 恒生指數 板塊 基建