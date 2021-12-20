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【可以入市了？】物極必反　捉最佳入市時機

研究報告 18:20 2021/12/20

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恒指3個支持位，已穿2個,後市如何？平保資管反而認為在市場無差別拋售下，不如把握低吸良機。

平安資產管理基金經理車強認為，近期動盪由恐慌而非基本因素變化驅動，因此繼續認為中國前景亮麗。新興市場出現連番波動並非罕見事件，投資者必須免受市場噪音及負面消息影響，並改為專注宏觀環境。類似的急劇無差別拋售能夠為長綫投資者帶來吸引機遇。

監管方面，該行認為投資者必須理解針對性監管變化在中國屢見不鮮。根據過往趨勢，可以預測最新的監管行動帶來的影響。在新監管措施宣布時，投資者往往因缺乏透明度而感到恐慌，意味他們將作最壞打算。事實上，政策公告的措辭通常較為強硬，促使行業進行自我檢討，但政策經敲定並提供更多資訊後往往遠遠更加合理，亦不如最初公告般嚴格

預計2022年的宏觀環境會有所改善。中國在2021年進行去槓桿化﹙債務減少﹚，債務佔國內生產總值的比率輕微下跌，但預計2022年的貨幣政策將更加寬鬆；財政政策亦可能放寬，估計將會有新政策鼓勵投資，亦會有旨在推動消費的舉措。

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識別最佳機會

長遠而言，關鍵的投資主題並未改變，例如︰

1.專注於「消費升級」或對於質素及價格更高的貨品及服務的需求；

2.創新，因中國致力避免中產陷阱並進行價值鏈升級；

3.擁強勁基本因素、長期增長的醫療保健行業。

 

...

欄名 : 機構觀點

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