  • 17°C
香港時間 : 20211222日 (週三) 08:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇

研究報告 08:10 2021/12/22

分享：

2021年踏入尾聲，過去一年經歷告訴我們，新冠疫情對經濟衝擊並非一次性，通脹問題何時緩解、各行業板塊如消費、互聯網、科技、醫療和新能源汽車等前景又如何？本篇將從宏觀經濟以至行業前景，由上而下層面作分析探討，提前準備2022年跨年投資部署。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【可以入市了？】物極必反　捉最佳入市時機
2021/12/20
【可以入市了？】物極必反　捉最佳入市時機
【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版）
2021/12/20
【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版）
【聖誕禮物呢？】大摩：美股最少跌一成！（第三版）
2021/12/20
【聖誕禮物呢？】大摩：美股最少跌一成！（第三版）
【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版）
2021/12/21
【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版）

你可能感興趣

【可以入市了？】物極必反　捉最佳入市時機
19:55 2021/12/20
【可以入市了？】物極必反　捉最佳入市時機
【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版）
19:01 2021/12/20
【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版）
【聖誕禮物呢？】大摩：美股最少跌一成！（第三版）
16:33 2021/12/20
【聖誕禮物呢？】大摩：美股最少跌一成！（第三版）

最新專欄文章

【高息股】4間高息股未來兩周除淨 半年股息率最高5.8厘（附表）
今日
【高息股】4間高息股未來兩周除淨 半年股息率最高5.8厘（附表）
【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版）
2021/12/21
【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版）
【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版）
2021/12/21
【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版）
【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股
2021/12/20
【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股
【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版）
2021/12/20
【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版）
中國市場 市場動向 經濟 商品 中國 飲品 啤酒 服務 品牌 板塊

上一篇文章

【2022年前瞻】A股續擴容 券商股明年料跑出（第二版）

下一篇文章

【高息股】4間高息股未來兩周除淨 半年股息率最高5.8厘（附表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版