【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第三板）

2021年踏入尾聲，過去一年經歷告訴我們，新冠疫情對經濟衝擊並非一次性，通脹問題何時緩解、各行業板塊如消費、互聯網、科技、醫療和新能源汽車等前景又如何？本篇將從宏觀經濟以至行業前景，由上而下層面作分析探討，提前準備2022年跨年投資部署。

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