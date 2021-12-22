【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第二板） 研究報告 12:44 2021/12/22 分享： 2021年踏入尾聲，過去一年經歷告訴我們，新冠疫情對經濟衝擊並非一次性，通脹問題何時緩解、各行業板塊如消費、互聯網、科技、醫療和新能源汽車等前景又如何？本篇將從宏觀經濟以至行業前景，由上而下層面作分析探討，提前準備2022年跨年投資部署。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【可以入市了？】物極必反 捉最佳入市時機 2021/12/20 【可以入市了？】物極必反 捉最佳入市時機 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版） 2021/12/20 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版） 【聖誕禮物呢？】大摩：美股最少跌一成！（第三版） 2021/12/20 【聖誕禮物呢？】大摩：美股最少跌一成！（第三版） 【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版） 2021/12/21 【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版） 你可能感興趣 【可以入市了？】物極必反 捉最佳入市時機 19:55 2021/12/20 【可以入市了？】物極必反 捉最佳入市時機 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版） 19:01 2021/12/20 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版） 【聖誕禮物呢？】大摩：美股最少跌一成！（第三版） 16:33 2021/12/20 【聖誕禮物呢？】大摩：美股最少跌一成！（第三版） 最新專欄文章 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表） 今日 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表） 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？ 今日 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？ 【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版） 2021/12/21 【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版） 【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版） 2021/12/21 【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版） 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 2021/12/20 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 中國市場 市場動向 經濟 商品 中國 飲品 啤酒 服務 品牌 板塊