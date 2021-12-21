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【渾水新作】年尾揾快錢 狙擊貝殼找房

財金猛人追蹤 10:49 2021/12/21

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美國沽空機構渾水（Muddy Waters）有「中概股狙擊手」之稱，很多投資者都跟隨其建議部署，通常能在斬獲，故一向得到市場關注。今次的主角是中國最大地產中介公司貝殼找房（美：BEKE）的唇槍舌劍，亦搶去金融界的目光。

美股已連續3個交易日，道指上日再挫433點收報35365點，歷盡高低起伏，市場投資情緒變幻莫測，而渾水與貝殼的唇槍舌劍，卻搶去金融界的目光。

渾水於上周四公布的做空報告質疑貝殼找房存在大規模欺詐行為，誇大銷售數據。指其第二季度和第三季度的收入數據被誇大了77至96%，總交易額（GTV）誇大了65%，其中新房總交易額（GTV）被誇大126%，存量房交易額（GTV）被誇大33%。

貝殼找房及後發表回應公告指報告內容不盡不實，指渾水缺乏對貝殼業務的基本認知，錯誤解讀財報，並就指控逐一反駁。事件擾攘之際，貝殼找房上周五由跌轉升5.7%，昨日再跌10.6%，收報17.31美元，其股價年初至今已大跌逾八成。

是次雙方在數據搜集及計算方法都採用了不同角度，所以有各自的表述：（更詳盡分析請繼續瀏覽，或成為hket訂戶）

 

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欄名 : 笑看峰雲

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