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【渾水狙擊】沽空貝殼找房賺快錢

財金猛人追蹤 08:09 2021/12/21

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美股上周歷盡高低起伏，市場投資情緒變幻莫測，美國經濟數據為年底市場的重要焦點。在數據出爐前，美國沽空機構渾水（Muddy Waters）與中國最大地產中介公司貝殼找房（美：BEKE）的唇槍舌劍，亦搶去金融界的目光。　

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欄名 : 笑看峰雲

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