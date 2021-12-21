【渾水狙擊】沽空貝殼找房賺快錢 財金猛人追蹤 08:09 2021/12/21 分享： 美股上周歷盡高低起伏，市場投資情緒變幻莫測，美國經濟數據為年底市場的重要焦點。在數據出爐前，美國沽空機構渾水（Muddy Waters）與中國最大地產中介公司貝殼找房（美：BEKE）的唇槍舌劍，亦搶去金融界的目光。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 笑看峰雲 最新專欄文章 【聖誕甜股】跨年行情心水之選 2021/12/14 【聖誕甜股】跨年行情心水之選 美股市況波動大 科技零售股超賣可分批入 2021/12/07 美股市況波動大 科技零售股超賣可分批入 【聖誕行情】美股年底有望Happy Ending 2021/11/30 【聖誕行情】美股年底有望Happy Ending 【美股追蹤】車廠 學店 跨界轉型覓生機 2021/11/23 【美股追蹤】車廠 學店 跨界轉型覓生機 【美股攻略】IPO狂飆 吼全球最大數字銀行Nubank 2021/11/16 【美股攻略】IPO狂飆 吼全球最大數字銀行Nubank 疫情 貝殼找房（美：Beke） 中國概念股 經濟 指數 美股 美國聯儲局 咖啡 聖誕節 運輸