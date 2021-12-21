中藥治新冠 股票值得買 名家專區 2021/12/21 分享： 昨日A、H股指數又急挫，國企指數再創五年半低位，雖然一浪低於一浪，但年底前有反彈空間。至於中國中藥（00570）昨日逆市上升，因為內地新冠患者普遍應用中醫藥，加上中央明確要求振興中醫藥發展，中藥盈利穩 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股破底】港股低處未算低 冬至轉勢好時機（第四版） 2021/12/20 【港股破底】港股低處未算低 冬至轉勢好時機（第四版） 中字股實力談 - 聯想估值吸引 PC擁龍頭優勢 2021/12/18 聯想估值吸引 PC擁龍頭優勢 中字股實力談 - 【冬至轉勢？】港股長夜有望結束 冬至後見底機會高（第四版） 2021/12/17 【冬至轉勢？】港股長夜有望結束 冬至後見底機會高（第四版） 中字股實力談 - 中建材追捧 基建急上馬 2021/12/17 中建材追捧 基建急上馬 中字股實力談 - 【港股破底】恒指見一年半低 雙底還是長方形（第四版） 2021/12/16 【港股破底】恒指見一年半低 雙底還是長方形（第四版） 治療 H股 中藥股 中國中藥（00570） 華潤三九（深：000999） 人民幣 股票 板塊