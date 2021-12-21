中藥治新冠 股票值得買

昨日A、H股指數又急挫，國企指數再創五年半低位，雖然一浪低於一浪，但年底前有反彈空間。至於中國中藥（00570）昨日逆市上升，因為內地新冠患者普遍應用中醫藥，加上中央明確要求振興中醫藥發展，中藥盈利穩

...