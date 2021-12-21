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中藥治新冠 股票值得買

名家專區 2021/12/21

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昨日A、H股指數又急挫，國企指數再創五年半低位，雖然一浪低於一浪，但年底前有反彈空間。至於中國中藥（00570）昨日逆市上升，因為內地新冠患者普遍應用中醫藥，加上中央明確要求振興中醫藥發展，中藥盈利穩

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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