捉異動股 看3指標 名家專區 2021/12/21 分享： 【一周前瞻】「一周前瞻」主要捕捉異動股，先有成交，股價後動。股價有異動，主要看3指標：保歷加通道、成交及OBV（On Balance Volume），OBV與保歷加通道可互相參照，相輔相成，價、量升跌 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 12月打風 今日 12月打風 你可能感興趣 12月打風 今日 01:00 12月打風 最新專欄文章 選股情報 - 12月打風 今日 12月打風 選股情報 - 十四五與大灣區 2021/12/17 十四五與大灣區 選股情報 - 美儲局無着褲 2021/12/16 美儲局無着褲 選股情報 - 潤啤69元才買 2021/12/16 潤啤69元才買 選股情報 - 點解個市跌？ 2021/12/15 點解個市跌？ 中船防務（00317） 信德 異動股 滙豐控股（00005） 京城機電股份（00187） 信德集團（00242） ESR（01821） 百威亞太（01876） 中鋁國際（02068） 康希諾生物－B（06185）