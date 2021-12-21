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捉異動股 看3指標

名家專區 2021/12/21

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【一周前瞻】「一周前瞻」主要捕捉異動股，先有成交，股價後動。股價有異動，主要看3指標：保歷加通道、成交及OBV（On Balance Volume），OBV與保歷加通道可互相參照，相輔相成，價、量升跌

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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