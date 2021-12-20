遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 國際 22:57 2021/12/20 分享： 美國民主黨的「重建美好未來方案（Build Back Better Plan）」面臨觸礁，以其近2萬億美元的規模，涉及範圍之廣，確實是值得關注的大事。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 2021/12/19 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 2021/12/16 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 前白宮幕僚長踢爆 特朗普為與拜登辯論隱瞞染疫！ 2021/12/17 前白宮幕僚長踢爆 特朗普為與拜登辯論隱瞞染疫！ Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 2021/12/15 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 防疫升級拖拉 Omicron大爆發迫近？ 2021/12/14 防疫升級拖拉 Omicron大爆發迫近？ 你可能感興趣 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 19:34 2021/12/19 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 21:23 2021/12/16 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 前白宮幕僚長踢爆 特朗普為與拜登辯論隱瞞染疫！ 16:05 2021/12/17 前白宮幕僚長踢爆 特朗普為與拜登辯論隱瞞染疫！ 最新專欄文章 國金札記 - 美國加息成定局 「幾快幾高」更關鍵 今日 美國加息成定局 「幾快幾高」更關鍵 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 2021/12/19 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 國金札記 - 抗疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 2021/12/17 抗疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 國金札記 - Omicron來襲 英國加息再落空？ 2021/12/16 Omicron來襲 英國加息再落空？ 國金札記 - 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 2021/12/15 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 政治 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 稅務 美國民主黨 馬斯克 美國