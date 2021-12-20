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遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊

國際 22:57 2021/12/20

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美國民主黨的「重建美好未來方案（Build Back Better Plan）」面臨觸礁，以其近2萬億美元的規模，涉及範圍之廣，確實是值得關注的大事。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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