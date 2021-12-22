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【高息快收股】半年息高5.8厘　4間最快有息收之選 （附表）（第二版）

研究報告 16:41 2021/12/22

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港股走勢麻麻，年關將至，投資想先收息，以下4間高息股將於未來兩周除淨，亦即係最快有錢收的收息股，半年股息率最高5.8厘，有興趣的「收息一族」就要記低以下日子！

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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