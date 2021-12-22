  • 17°C
香港時間 : 20211222日 (週三) 08:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息股】4間高息股未來兩周除淨 半年股息率最高5.8厘（附表）

研究報告 07:10 2021/12/22

分享：

4間高息股將於未來兩周除淨，半年股息率最高5.8厘，「收息一族」記低以下日子！

恒指明年反攻兩萬八？即看中外名家點睇 詳見：【下一頁

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【名家談內銀股】股息率8厘 瑞銀財管李智穎 授內銀股收息部署
2021/12/15
【名家談內銀股】股息率8厘 瑞銀財管李智穎 授內銀股收息部署
【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新）
2021/12/11
【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新）
【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇
2021/12/11
【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇

你可能感興趣

【名家談內銀股】股息率8厘 瑞銀財管李智穎 授內銀股收息部署
23:21 2021/12/15
【名家談內銀股】股息率8厘 瑞銀財管李智穎 授內銀股收息部署
【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新）
17:14 2021/12/11
【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新）
【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇
12:54 2021/12/11
【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇

最新專欄文章

【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇
今日
【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇
【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版）
2021/12/21
【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版）
【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版）
2021/12/21
【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版）
【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股
2021/12/20
【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股
【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版）
2021/12/20
【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第二版）
港股 人物專訪 中梁控股（02772） 派息 買入 目標價 每股盈利 派息比率 港元 海豐國際（01308）

上一篇文章

【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇

下一篇文章

【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版