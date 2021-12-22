【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？ 研究報告 12:15 2021/12/22 分享： 內房於2021年下半年頻頻傳出不利消息，至今銷情開始回暖，基建投資有望在2022年第一季迎來「開門紅」，同時，5G等新基建潛力亦極大，投資者可留意中國移動 （00941） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【收水來襲】 穩守突擊的投資布局 今日 【收水來襲】 穩守突擊的投資布局 【政策續好】港股乘A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情 今日 【政策續好】港股乘A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表） 今日 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表） 你可能感興趣 【收水來襲】 穩守突擊的投資布局 今日 11:59 【收水來襲】 穩守突擊的投資布局 【政策續好】港股乘A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情 今日 11:57 【政策續好】港股乘A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表） 今日 12:22 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表） 最新專欄文章 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第二板） 今日 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第二板） 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表） 今日 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表） 【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版） 2021/12/21 【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版） 【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版） 2021/12/21 【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版） 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 2021/12/20 【消費升級】高盛化身品酒師 評2022最佳酒股 中國市場 5G 大行報告 市場動向 物聯網 人口 基建 經濟 地產 碧桂園