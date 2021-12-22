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【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？

研究報告 12:15 2021/12/22

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內房於2021年下半年頻頻傳出不利消息，至今銷情開始回暖，基建投資有望在2022年第一季迎來「開門紅」，同時，5G等新基建潛力亦極大，投資者可留意中國移動 （00941）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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