【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？（第二版） 研究報告 11:46 2021/12/23 分享： 內房於2021年下半年頻頻傳出不利消息，至今銷情開始回暖，基建投資有望在2022年第一季迎來「開門紅」，同時，5G等新基建潛力亦極大，投資者可留意中國移動 （00941） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【收水來襲】 穩守突擊的投資布局 2021/12/22 【收水來襲】 穩守突擊的投資布局 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 今日 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表）（第二版） 2021/12/22 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表）（第二版） 你可能感興趣 【收水來襲】 穩守突擊的投資布局 22:19 2021/12/22 【收水來襲】 穩守突擊的投資布局 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 今日 11:45 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表）（第二版） 22:21 2021/12/22 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表）（第二版） 最新專欄文章 【2022年前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第二版） 今日 【2022年前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第二版） 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 今日 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第四版） 今日 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第四版） 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 今日 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 【2022必勝】明年上升板塊 今年已經預演 （附股票推介） 今日 【2022必勝】明年上升板塊 今年已經預演 （附股票推介） 中國市場 5G 大行報告 市場動向 物聯網 人口 基建 經濟 地產 碧桂園