英美紛收水 超寬鬆日子不再 國際 21:25 2021/12/21 分享： 本欄日前寫到英國意外加息，成為7國集團（G7）近年首個加息的國家，而美國聯儲局明年首季結束買債後，預期很快也會加入加息行列，各界更視此為全球重啟加息周期的重要一步。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 2021/12/20 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 2021/12/16 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 2021/12/13 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 2021/12/12 拜登救美出口商 不惜拖慢供應鏈？ 告別默克爾 德國施政吹新風？ 2021/12/09 告別默克爾 德國施政吹新風？ 你可能感興趣 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 22:57 2021/12/20 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 21:23 2021/12/16 防疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 19:06 2021/12/13 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 最新專欄文章 國金札記 - 遭美議員轟不交稅 馬斯克迎刃而解 今日 遭美議員轟不交稅 馬斯克迎刃而解 國金札記 - 美國加息成定局 「幾快幾高」更關鍵 2021/12/20 美國加息成定局 「幾快幾高」更關鍵 國金札記 - 抗疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 2021/12/17 抗疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 國金札記 - Omicron來襲 英國加息再落空？ 2021/12/16 Omicron來襲 英國加息再落空？ 國金札記 - 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 2021/12/15 遏疫情未把握窗口期 Omicron歐美爆發風險增 經濟 貨幣政策 加息 鮑威爾 美國聯儲局 英倫銀行 澳洲央行 加拿大央行 歐洲央行 日本央行