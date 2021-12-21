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英美紛收水 超寬鬆日子不再

國際 21:25 2021/12/21

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本欄日前寫到英國意外加息，成為7國集團（G7）近年首個加息的國家，而美國聯儲局明年首季結束買債後，預期很快也會加入加息行列，各界更視此為全球重啟加息周期的重要一步。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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