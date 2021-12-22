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安瑞科看俏 儲運高增長

名家專區 2021/12/22

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中港兩地股市「冬至」反彈，反彈至少到年底！而內地明年政策焦點依然會「雙碳」，中集安瑞科（03899）在天然氣和氫能產業屬於中游，相關能源儲運會是公司未來增長所在，未來盈利複合增長可逾33%，估值仍有上

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 冬至 中集安瑞科（03899） 新能源 人民幣 板塊

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