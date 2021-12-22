安瑞科看俏 儲運高增長

中港兩地股市「冬至」反彈，反彈至少到年底！而內地明年政策焦點依然會「雙碳」，中集安瑞科（03899）在天然氣和氫能產業屬於中游，相關能源儲運會是公司未來增長所在，未來盈利複合增長可逾33%，估值仍有上

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