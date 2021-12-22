安瑞科看俏 儲運高增長 名家專區 2021/12/22 分享： 中港兩地股市「冬至」反彈，反彈至少到年底！而內地明年政策焦點依然會「雙碳」，中集安瑞科（03899）在天然氣和氫能產業屬於中游，相關能源儲運會是公司未來增長所在，未來盈利複合增長可逾33%，估值仍有上 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【節氣轉向？】港股冬至保底 好友等待反攻（第四版） 2021/12/21 【節氣轉向？】港股冬至保底 好友等待反攻（第四版） 中字股實力談 - 中藥治新冠 股票值得買 2021/12/21 中藥治新冠 股票值得買 中字股實力談 - 【港股破底】港股低處未算低 冬至轉勢好時機（第四版） 2021/12/20 【港股破底】港股低處未算低 冬至轉勢好時機（第四版） 中字股實力談 - 聯想估值吸引 PC擁龍頭優勢 2021/12/18 聯想估值吸引 PC擁龍頭優勢 中字股實力談 - 【冬至轉勢？】港股長夜有望結束 冬至後見底機會高（第四版） 2021/12/17 【冬至轉勢？】港股長夜有望結束 冬至後見底機會高（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 冬至 中集安瑞科（03899） 新能源 人民幣 板塊