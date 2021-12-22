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海螺水泥 目標45元

名家專區 2021/12/22

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【「午市閒談」推介股】昨日「午市閒談」推介了海螺水泥（00914）。集團主要從事生產和銷售熟料和水泥製品。

業績表現：

按照中國會計準則，截至2021年9月止九個月，集團營業額下降1.9%至

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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