海螺水泥 目標45元 名家專區 2021/12/22 分享： 【「午市閒談」推介股】昨日「午市閒談」推介了海螺水泥（00914）。集團主要從事生產和銷售熟料和水泥製品。 業績表現： 按照中國會計準則，截至2021年9月止九個月，集團營業額下降1.9%至 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 未來投資大趨勢 今日 未來投資大趨勢 經濟觀察——QE效應新世界，投資策略前瞻分析 今日 經濟觀察——QE效應新世界，投資策略前瞻分析 你可能感興趣 未來投資大趨勢 今日 01:00 未來投資大趨勢 經濟觀察——QE效應新世界，投資策略前瞻分析 今日 01:00 經濟觀察——QE效應新世界，投資策略前瞻分析 最新專欄文章 選股情報 - 未來投資大趨勢 今日 未來投資大趨勢 選股情報 - 經濟觀察——QE效應新世界，投資策略前瞻分析 今日 經濟觀察——QE效應新世界，投資策略前瞻分析 選股情報 - 12月打風 2021/12/21 12月打風 選股情報 - 捉異動股 看3指標 2021/12/21 捉異動股 看3指標 選股情報 - 十四五與大灣區 2021/12/17 十四五與大灣區 經濟 人民幣 公司債券 海螺水泥（00914） 銀行