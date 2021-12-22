【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單）

港股冬至前創年內低位，冬至當日回升，恒指「跌定了嗎？見底了嗎？可以入市了嗎？什麼位撈底？」都是廣大股民的最想要的答案，從市場因素上，有否一些蛛絲馬跡能找到綫索？有冠軍分析師之譽的興業證券全球首席策略分析師張憶東，繼港股繼續磨底之後，最新從2021年港股的公司回購中研究出對後市影響，而且相當正面，加上還有兩大股票範疇的機遇（股份名單詳見組圖），正是本篇聚焦的課題。

回購潮成未來股價上升信號？

對於回購啟示，張憶東以史為鑒，將2008年以來的公司回購做了詳盡的統計。

其報告指2008年以來港股經歷過5輪公司回購潮，均在熊市中發生，恒生指數價格與公司回購數量呈現負相關走勢，大規模的公司回購往往預示著階段性底部，並且後續均伴隨著一波上漲行情。

第一輪回購潮 恒指升了52% （詳見附圖）

第二輪回購潮 恒指上升16.5%（詳見附圖）

第三輪回購潮 恒指突破28000點（詳見附圖）

第四輪回購潮 恒指升了49.5%，並於2018年1月突破33000點。（詳見附圖）

第五輪回購潮 恒指上升18.9%（詳見附圖）

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張憶東認為，港股當前估值較低，大規模的公司回購可給予投資者樹立價值標桿，彰顯公司信心，從而推動公司的價值重塑。因而篩選出兩大股票範疇：

1）2021年下半年（截至12月15日）回購比例大於等於港股流通股本1%且流通市值大於50億港元的股票；

2）回購金額排名前30且流通市值大於50億港元的股票。

其最新的研究資料顯示，截至12月15日，2021年港股有185家公司回購，累計回購金額達到335.1億元，創2002年有資料記錄以來的歷史新高；其中下半年有142家公司回購，回購金額達204.3億元，創半年度新高。

行業上，2021年以來資訊科技業、地產建築業、消費業等調整明顯的行業，是回購的主力行業：從回購公司數目上看，地產建築業46家，非必需性消費業44家，醫療保健業31家，資訊科技業22家；從回購金額上看，資訊科技業為121億港元，遠遠高於第二名地產建築業的54.6億港元，此外必需消費業（46.2億港元）和非必需消費業（32.2億港元）回購金額同樣排名前列。

下版將列出兩大範疇的相關股份名單

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