【碳中和機遇】捉10年增長有保證的受益股 研究報告 12:14 2021/12/22 分享： 中國早前承諾，要在2030年前碳達峰，內地到2060年，要由原來為温室氣體排放國，轉為碳中和的國家。中信里昂看好核電具有穩定供應的優勢，成內地減碳的重要支柱之一，認為中廣核電力 （01816） 是主要受益者。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 劵商有路捉 相關文章 英美紛收水 超寬鬆時代結束 今日 英美紛收水 超寬鬆時代結束 佳節防疫莫鬆懈 嚴防輸入抗Omicron 今日 佳節防疫莫鬆懈 嚴防輸入抗Omicron 特首述職 與領導人晚宴做冬的故事 今日 特首述職 與領導人晚宴做冬的故事 柬埔寨疫情受控開步走! 今日 柬埔寨疫情受控開步走! 【回購＝後市升？】張憶東捉股份回購機遇 （附股份名單）第二版 今日 【回購＝後市升？】張憶東捉股份回購機遇 （附股份名單）第二版 你可能感興趣 英美紛收水 超寬鬆時代結束 今日 01:00 英美紛收水 超寬鬆時代結束 佳節防疫莫鬆懈 嚴防輸入抗Omicron 今日 01:00 佳節防疫莫鬆懈 嚴防輸入抗Omicron 特首述職 與領導人晚宴做冬的故事 今日 01:00 特首述職 與領導人晚宴做冬的故事 最新專欄文章 【拓展海外】互聯網股趁低買入（附股票推介）（第二版） 2021/12/17 【拓展海外】互聯網股趁低買入（附股票推介）（第二版） 【2022前瞻】內房跌得慘？ 中信里昂薦兩股明年可食糊（第二版） 2021/12/15 【2022前瞻】內房跌得慘？ 中信里昂薦兩股明年可食糊（第二版） 【最新市況】新能源車銷售暴增 要買就揀技術壁壘高個股（第三版） 2021/12/03 【最新市況】新能源車銷售暴增 要買就揀技術壁壘高個股（第三版） 碳中和 經濟 板塊 中廣核電力（01816） 中國