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【碳中和機遇】捉10年增長有保證的受益股（第三版）

研究報告 16:45 2021/12/23

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中國早前承諾，要在2030年前碳達峰，內地到2060年，要由原來為温室氣體排放國，轉為碳中和的國家。中信里昂看好核電具有穩定供應的優勢，成內地減碳的重要支柱之一，認為中廣核電力 （01816） 是主要受益者。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 劵商有路捉

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