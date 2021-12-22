【北水攻略】港股通本月吸資470億見10個月高 北水愛股全攻略（第二版）

港股今早隨美股隔夜及亞股外圍向好，恒指早段升逾280點後升幅收窄。北水延續第21個交易日淨流入，本月來累計淨流入已增至逾470億元，為今年2月恒指升越31000點今年高位以來最多，有望穩住港股年底市況。

北水最新吸納偏好，回穩到重磅科技股身上。本月5大淨買入股份中，首3位分別為騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及快手 （01024） ；但若論北水追捧效應，則非中國電力（02380）及華潤電力 （00836） 兩大翻身內地火電股莫屬。

先看北水湧港情況，本月至今16個交易日中，淨流入金額最少9個交易日高企於30億元或以上。北水源源不絶，故然由於內地A股回暖，上證綜指及滬深300指數本月以來同步回升近2%；相對之下，恒指及國指本月同跌約2%。內地資金升市下風險胃納擴張，資金南下港股趁估值低窪尋寶自然趨增。

反映AH股差價的恒生AH溢價指數，昨日一度升逾150見近12年低位，反映AH股兩地上市股份，A股平均較H股呈約五成高溢價，處於近12年以來最高水平。

惟北水南下既以撈底為目標，股價長期大折讓的H股反而非北水首選。內地A股稀缺的龍頭科網股，以及近日隨煤價急回翻身的內地火電股才是北水首選。

筆者統計本月以來北水淨流入最多股份，首5大分別為騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、快手 （01024） 、中國電力 （02380） 及華潤電力 （00836） 。在煤價持續下跌、盈利能力預期改善憧憬，加上北水源源不絶推升下，本月以來，中國電力及潤電股價已同步累升約兩成半。

12月以來，北水分別淨買約24億港元中國電力，以及約20億元潤電，按2股期間日均分別約12億元及8億元計，單計北水淨買入已佔成交約12%，推升效應自然被放大。中國電力及潤電今早股價同步先升後回，半日分別跌近3%及2%。宜留意今日收市後公布北水買賣個股的數據，只要淨流入勢頭不變，大漲小回機會仍高。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

...