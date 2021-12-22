【內房機遇】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 研究報告 14:05 2021/12/22 分享： 雖然本周港股大市創新低，但不少內房見低位靠穩，被多間大行唱好的優質內房更是早就沒有跟跌。中信建投新近唱好內房，以「吹盡狂沙始到金」形容板塊現況，更指出現時至2022年第一季是配置地產板塊的最佳時期。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 2021/12/20 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 你可能感興趣 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 00:01 2021/12/20 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 最新專欄文章 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第二板） 今日 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第二板） 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表） 今日 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表） 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？ 今日 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？ 【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版） 2021/12/21 【2022年前瞻】健康行先 乳業順勢發圍（第三版） 【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版） 2021/12/21 【投資前瞻】拆解22年醫藥板塊3大投資主綫（第四版） 投資推介 市場動向 大行報告 港股 龍湖集團（00960） 旭輝控股集團（00884） 中國金茂（00817） 華潤置地（01109） 中國海外發展（00688）