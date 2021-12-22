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【內房機遇】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時

研究報告 14:05 2021/12/22

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雖然本周港股大市創新低，但不少內房見低位靠穩，被多間大行唱好的優質內房更是早就沒有跟跌。中信建投新近唱好內房，以「吹盡狂沙始到金」形容板塊現況，更指出現時至2022年第一季是配置地產板塊的最佳時期。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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