【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 研究報告 19:08 2021/12/22 分享： 雖然本周港股大市創新低，但不少內房見低位靠穩，被多間大行唱好的優質內房更是早就沒有跟跌。中信建投新近唱好內房，以「吹盡狂沙始到金」形容板塊現況，更指出現時至2022年第一季是配置地產板塊的最佳時期。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 2021/12/20 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 你可能感興趣 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 00:01 2021/12/20 中外名家 精選四主題 港股新低過後 明年反攻兩萬八 最新專欄文章 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第三版） 今日 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第三版） 【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第三版） 今日 【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第三版） 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表）（第二版） 今日 【高息快收股】半年息高5.8厘 4間最快有息收之選 （附表）（第二版） 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第三板） 今日 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第三板） 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？ 今日 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？ 投資推介 市場動向 大行報告 港股 龍湖集團（00960） 旭輝控股集團（00884） 中國金茂（00817） 華潤置地（01109） 中國海外發展（00688）