【2022前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第三版）

近日，內地國務院辦公廳印發了《「十四五」冷鏈物流發展規劃》，將冷鏈物流提升至國家戰略層面高度。物流產業將持續增長。中國銀河看好行業有望迎來盈利修復、價值重估，並認為快遞業的一綫公司，或將成為最大受益者。

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