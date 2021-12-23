【2022年前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？ 研究報告 08:00 2021/12/23 分享： 近日，內地國務院辦公廳印發了《「十四五」冷鏈物流發展規劃》，將冷鏈物流提升至國家戰略層面高度。物流產業將持續增長。中國銀河看好行業有望迎來盈利修復、價值重估，並認為快遞業的一綫公司，或將成為最大受益者。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 劵商有路捉 相關文章 【碳中和機遇】捉10年增長有保證的受益股（第二版） 2021/12/22 【碳中和機遇】捉10年增長有保證的受益股（第二版） 【北水攻略】港股通本月吸資480億見10個月高 北水愛股全攻略（第三版） 2021/12/22 【北水攻略】港股通本月吸資480億見10個月高 北水愛股全攻略（第三版） 【2022翻身股】物管股基本面續優化 增長可期待（附推薦股名單） 今日 【2022翻身股】物管股基本面續優化 增長可期待（附推薦股名單） 【2022年前瞻】黃國英：港股持倉已降至30%左右 轉戰美股以外還有「它」？（第二版） 2021/12/22 【2022年前瞻】黃國英：港股持倉已降至30%左右 轉戰美股以外還有「它」？（第二版） 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 2021/12/22 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 你可能感興趣 【碳中和機遇】捉10年增長有保證的受益股（第二版） 12:14 2021/12/22 【碳中和機遇】捉10年增長有保證的受益股（第二版） 【北水攻略】港股通本月吸資480億見10個月高 北水愛股全攻略（第三版） 18:32 2021/12/22 【北水攻略】港股通本月吸資480億見10個月高 北水愛股全攻略（第三版） 【2022翻身股】物管股基本面續優化 增長可期待（附推薦股名單） 今日 08:22 【2022翻身股】物管股基本面續優化 增長可期待（附推薦股名單） 最新專欄文章 【碳中和機遇】捉10年增長有保證的受益股（第二版） 2021/12/22 【碳中和機遇】捉10年增長有保證的受益股（第二版） 【拓展海外】互聯網股趁低買入（附股票推介）（第二版） 2021/12/17 【拓展海外】互聯網股趁低買入（附股票推介）（第二版） 【2022前瞻】內房跌得慘？ 中信里昂薦兩股明年可食糊（第二版） 2021/12/15 【2022前瞻】內房跌得慘？ 中信里昂薦兩股明年可食糊（第二版） 【最新市況】新能源車銷售暴增 要買就揀技術壁壘高個股（第三版） 2021/12/03 【最新市況】新能源車銷售暴增 要買就揀技術壁壘高個股（第三版） 中國 行業 服務 運輸 零售 壟斷 港股