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【2022年前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第二版）

研究報告 08:00 2021/12/23

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近日，內地國務院辦公廳印發了《「十四五」冷鏈物流發展規劃》，將冷鏈物流提升至國家戰略層面高度。物流產業將持續增長。中國銀河看好行業有望迎來盈利修復、價值重估，並認為快遞業的一綫公司，或將成為最大受益者。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 劵商有路捉

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