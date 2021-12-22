  • 21°C
香港時間 : 20211222日 (週三) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？

名家專區 17:32 2021/12/22

分享：

近日市場出現數字大額酒店成交，並由外資基金承接。基金吸納酒店，既可趁低位入市，亦憧憬通關後旅客重返，加上酒店有一定靈活度，故把握機會掃貨。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

基金博撈底 睇中哪類物業
2021/11/18
基金博撈底 睇中哪類物業
收緊檢疫恐滯後 把握機會再谷針
2021/11/30
收緊檢疫恐滯後 把握機會再谷針
【中期收入疫市升逾8成】遠展邱詠筠：酒店業務應用科技 提升競爭力
2021/12/13
【中期收入疫市升逾8成】遠展邱詠筠：酒店業務應用科技 提升競爭力

你可能感興趣

基金博撈底 睇中哪類物業
01:00 2021/11/18
基金博撈底 睇中哪類物業
收緊檢疫恐滯後 把握機會再谷針
01:00 2021/11/30
收緊檢疫恐滯後 把握機會再谷針
【中期收入疫市升逾8成】遠展邱詠筠：酒店業務應用科技 提升競爭力
17:16 2021/12/13
【中期收入疫市升逾8成】遠展邱詠筠：酒店業務應用科技 提升競爭力

最新專欄文章

聖誕節 新盤同堂
2021/12/20
聖誕節 新盤同堂
各行各業百招用樓留住員工 邊招最實用？
2021/12/17
各行各業百招用樓留住員工 邊招最實用？
租客業主互相觀望 短租舖更盛行
2021/12/16
租客業主互相觀望 短租舖更盛行
元朗站新盤 發展商價錢取態如何？
2021/12/13
元朗站新盤 發展商價錢取態如何？
遠東發展啟德地「串燒成交」 為何是「Good Deal」？
2021/12/10
遠東發展啟德地「串燒成交」 為何是「Good Deal」？
酒店 基金 紅磡 莊士 疫情

下一篇文章

【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版