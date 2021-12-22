外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？ 名家專區 17:32 2021/12/22 分享： 近日市場出現數字大額酒店成交，並由外資基金承接。基金吸納酒店，既可趁低位入市，亦憧憬通關後旅客重返，加上酒店有一定靈活度，故把握機會掃貨。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 基金博撈底 睇中哪類物業 2021/11/18 基金博撈底 睇中哪類物業 收緊檢疫恐滯後 把握機會再谷針 2021/11/30 收緊檢疫恐滯後 把握機會再谷針 【中期收入疫市升逾8成】遠展邱詠筠：酒店業務應用科技 提升競爭力 2021/12/13 【中期收入疫市升逾8成】遠展邱詠筠：酒店業務應用科技 提升競爭力 你可能感興趣 基金博撈底 睇中哪類物業 01:00 2021/11/18 基金博撈底 睇中哪類物業 收緊檢疫恐滯後 把握機會再谷針 01:00 2021/11/30 收緊檢疫恐滯後 把握機會再谷針 【中期收入疫市升逾8成】遠展邱詠筠：酒店業務應用科技 提升競爭力 17:16 2021/12/13 【中期收入疫市升逾8成】遠展邱詠筠：酒店業務應用科技 提升競爭力 最新專欄文章 聖誕節 新盤同堂 2021/12/20 聖誕節 新盤同堂 各行各業百招用樓留住員工 邊招最實用？ 2021/12/17 各行各業百招用樓留住員工 邊招最實用？ 租客業主互相觀望 短租舖更盛行 2021/12/16 租客業主互相觀望 短租舖更盛行 元朗站新盤 發展商價錢取態如何？ 2021/12/13 元朗站新盤 發展商價錢取態如何？ 遠東發展啟德地「串燒成交」 為何是「Good Deal」？ 2021/12/10 遠東發展啟德地「串燒成交」 為何是「Good Deal」？ 酒店 基金 紅磡 莊士 疫情