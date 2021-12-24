【2022前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第三版） 研究報告 11:57 2021/12/24 分享： 來到12月尾，開始進入22年倒數階段，新型變種病毒Omicron再次打擊逐步復甦的環球經濟。亞洲除中國外，絕大多數亞洲國家已放棄「清零」策略，在一定程度上逐步緩解當前供應短缺問題。法國外貿銀行亞洲經濟研究部刊登最新前瞻報告，預料2022年亞洲區GDP增速將穩定在4.7%，不過面臨多方風險，而本篇將為大家逐一揭曉6大風險： ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【2022翻身股】物管股基本面續優化 增長可期待（附推薦股名單） 2021/12/23 【2022翻身股】物管股基本面續優化 增長可期待（附推薦股名單） 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 2021/12/22 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 【2022前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第三版） 2021/12/23 【2022前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第三版） 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 2021/12/23 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 你可能感興趣 【2022翻身股】物管股基本面續優化 增長可期待（附推薦股名單） 08:22 2021/12/23 【2022翻身股】物管股基本面續優化 增長可期待（附推薦股名單） 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 22:27 2021/12/22 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 【2022前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第三版） 16:46 2021/12/23 【2022前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第三版） 最新專欄文章 【2022前瞻】疫下IT稱雄 三行業前景好（第二版） 今日 【2022前瞻】疫下IT稱雄 三行業前景好（第二版） 【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸精？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊 今日 【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸精？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 2021/12/23 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第四版） 2021/12/23 【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第四版） 【2022前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？（第三版） 2021/12/23 【2022前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？（第三版） 債券 經濟 疫情 GDP 中國 亞洲 新冠肺炎疫情