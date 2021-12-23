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【2022年前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險

研究報告 08:10 2021/12/23

分享：

來到12月尾，開始進入22年倒數階段，新型變種病毒Omicron再次打擊逐步復甦的環球經濟。亞洲除中國外，絕大多數亞洲國家已放棄「清零」策略，在一定程度上逐步緩解當前供應短缺問題。法國外貿銀行亞洲經濟研究部刊登最新前瞻報告，預料2022年亞洲區GDP增速將穩定在4.7%，不過面臨多方風險，而本篇將為大家逐一揭曉6大風險：

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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