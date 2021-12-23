【2022年前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第二版） 研究報告 13:18 2021/12/23 分享： 來到12月尾，開始進入22年倒數階段，新型變種病毒Omicron再次打擊逐步復甦的環球經濟。亞洲除中國外，絕大多數亞洲國家已放棄「清零」策略，在一定程度上逐步緩解當前供應短缺問題。法國外貿銀行亞洲經濟研究部刊登最新前瞻報告，預料2022年亞洲區GDP增速將穩定在4.7%，不過面臨多方風險，而本篇將為大家逐一揭曉6大風險： ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【2022翻身股】物管股基本面續優化 增長可期待（附推薦股名單） 今日 【2022翻身股】物管股基本面續優化 增長可期待（附推薦股名單） 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 2021/12/22 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 【2022年前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第二版） 今日 【2022年前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第二版） 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 今日 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 你可能感興趣 【2022翻身股】物管股基本面續優化 增長可期待（附推薦股名單） 今日 08:22 【2022翻身股】物管股基本面續優化 增長可期待（附推薦股名單） 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 22:24 2021/12/22 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 【2022年前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第二版） 今日 08:00 【2022年前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第二版） 最新專欄文章 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 今日 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第四版） 今日 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第四版） 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？（第二版） 今日 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？（第二版） 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 今日 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 【2022必勝】明年上升板塊 今年已經預演 （附股票推介） 今日 【2022必勝】明年上升板塊 今年已經預演 （附股票推介） 債券 經濟 疫情 GDP 中國 亞洲 新冠肺炎疫情