【必勝決心】2022年上升板塊 原來現已預演 （附股票推介）（第二版） 研究報告 16:29 2021/12/23 分享： 2022年將至，究竟有甚麼板塊會上升？投資者不用找水晶球，因為今天的研究報告已經分別在XR（延展實境）元宇宙、蘋果供應鏈、汽車電子、半導體國產化、MiniLED（次毫米發光二極體）和矽片國產化等方面提供了心水股票給大家參考了！ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 今日 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？（第三版） 今日 【2022年前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？（第三版） 【2022前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第二版） 今日 【2022前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險（第二版） 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 今日 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第四版） 今日 【投資前瞻】5個跑得贏的內需範疇（第四版） 大行報告 股票 汽車 疫情 新能源汽車銷量 新能源 自動駕駛 指數 晶片 市盈率