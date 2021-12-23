【2022必勝】明年上升板塊 今年已經預演 （附股票推介） 研究報告 08:00 2021/12/23 分享： 2022年將至，究竟有甚麼板塊會上升？投資者不用找水晶球，因為今天的研究報告已經分別在XR（延展實境）元宇宙、蘋果供應鏈、汽車電子、半導體國產化、MiniLED（次毫米發光二極體）和矽片國產化等方面提供了心水股票給大家參考了！ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 今日 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 【2022年前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險 今日 【2022年前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 今日 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 2021/12/22 【內房轉機】中信建投以古鑑今：內房已屆吸納時 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第三版） 2021/12/22 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第三版） 大行報告 股票 汽車 疫情 新能源汽車銷量 新能源 自動駕駛 指數 晶片 市盈率