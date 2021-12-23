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【2022必勝】明年上升板塊 今年已經預演 （附股票推介）

研究報告 08:00 2021/12/23

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2022年將至，究竟有甚麼板塊會上升？投資者不用找水晶球，因為今天的研究報告已經分別在XR（延展實境）元宇宙、蘋果供應鏈、汽車電子、半導體國產化、MiniLED（次毫米發光二極體）和矽片國產化等方面提供了心水股票給大家參考了！

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欄名 : 券商有路捉

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