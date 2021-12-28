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【2022前瞻】券商股前景好轉 哪隻最值博？（第二版）

研究報告 11:59 2021/12/28

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承本文第一版所言，在中短期受惠降準、降LPR 1年期利率而利好A股投資氣氛，在中長期受惠內地民眾的財富管理需求上升的前提下，內地券商股前景轉佳，當中龍頭中信証券 （06030） 可看高一綫。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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