【2022前瞻】券商股前景好轉 哪隻最值博？（第二版） 研究報告 11:59 2021/12/28 分享： 承本文第一版所言，在中短期受惠降準、降LPR 1年期利率而利好A股投資氣氛，在中長期受惠內地民眾的財富管理需求上升的前提下，內地券商股前景轉佳，當中龍頭中信証券 （06030） 可看高一綫。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 長勝將軍劉國傑 跌市聚焦三大主題 無懼加息與監管 今日 長勝將軍劉國傑 跌市聚焦三大主題 無懼加息與監管 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 2021/12/06 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 2021/11/27 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 你可能感興趣 長勝將軍劉國傑 跌市聚焦三大主題 無懼加息與監管 今日 00:01 長勝將軍劉國傑 跌市聚焦三大主題 無懼加息與監管 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 18:50 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 知多啲 LPR是甚麼？ LPR是甚麼？ 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第四版） 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第四版） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 【煤股染綠】拓新能源業衝起煤股 哪隻潛在升幅最大？（第四版） 最新專欄文章 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 今日 【騰訊派京東】大行點睇特別息對騰訊利好（持續更新） 【2022前瞻】家電市場回暖 國產品牌有前景（第二版） 今日 【2022前瞻】家電市場回暖 國產品牌有前景（第二版） 【國潮興起】體品市場「東升西降」 拆解國潮「東升」班 今日 【國潮興起】體品市場「東升西降」 拆解國潮「東升」班 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第四版） 2021/12/24 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第四版） 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單（新増：招銀首選股名單） 2021/12/24 【2022前瞻】一文盡覧明年大行港股首選股名單（新増：招銀首選股名單） 派息 每股派息 金融 降準 下降軌 財富及資產管理 目標價 中國人民銀行 內地券商股 中信証券（06030）