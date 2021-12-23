【名家談板塊】曾淵滄分析 長綫要避開呢個板塊？

對於體育用品板塊，星級名家、資深投資者曾淵滄早前在接受專訪時表示，「體育用品其實無咩技術含量，係好普通嘅消費品，純粹受惠經濟周期。由於無技術含量，升幅都會有限。」

想知曾淵滄的收息心法，可點擊下圖。

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