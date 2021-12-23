【名家談板塊】曾淵滄分析 長綫要避開呢個板塊？ 財金猛人追蹤 18:11 2021/12/23 分享： 對於體育用品板塊，星級名家、資深投資者曾淵滄早前在接受專訪時表示，「體育用品其實無咩技術含量，係好普通嘅消費品，純粹受惠經濟周期。由於無技術含量，升幅都會有限。」 想知曾淵滄的收息心法，可點擊下圖。 ▼點擊圖片放大 +2 欲閱覽全文，可用1元成為付費會員。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 2021/12/22 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 2021/12/21 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 今日 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 你可能感興趣 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 14:06 2021/12/22 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 13:40 2021/12/21 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 今日 11:45 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 最新專欄文章 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 今日 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 今日 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 2021/12/22 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 2021/12/21 【名家評板塊】光銀國際林樵基：內房好難有新出路 【名家談科網股】星級名家曾淵滄： ATMXJ之外 仲有呢隻科網股都買得 2021/12/21 【名家談科網股】星級名家曾淵滄： ATMXJ之外 仲有呢隻科網股都買得 經濟 曾淵滄 銷售 恒生指數 體育用品股 板塊 香港 品牌