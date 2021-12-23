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【名家談板塊】曾淵滄點評 體育用品板塊

財金猛人追蹤 07:19 2021/12/23

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體育用品股板塊近日隨大市下挫，兩隻藍籌當中，以安踏 （02020） 表現最差，由今年高位計，回調幅度接近4成；李寧 （02331） 的回調幅度則較小，由高位計只回調近2成。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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