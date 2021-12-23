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【名家談板塊】曾淵滄：體育用品科技含量低 長綫要買呢個板塊？

財金猛人追蹤 12:36 2021/12/23

分享：

對於體育用品板塊，星級名家、資深投資者曾淵滄早前在接受專訪時表示，「體育用品其實無咩技術含量，係好普通嘅消費品，純粹受惠經濟周期。由於無技術含量，升幅都會有限。」

想知曾淵滄的收息心法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +2

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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