英國力保餐飲業 這個聖誕不太冷？ 國際 21:17 2021/12/22 分享： 經過長達10日的「神隱」後，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）終於提前結束美國的外訪旅程，並且帶來英國款待及休閒業期待已久的「續命丹」。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英美紛收水 超寬鬆日子不再 2021/12/21 英美紛收水 超寬鬆日子不再 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 2021/12/20 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 2021/12/19 美國加息有期 有幾快？有幾高？ Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 2021/12/15 Omicron變種壓境 英國又加唔到息？ 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 2021/12/13 歐洲抗疫十字路口 強制疫苗刻不容緩？ 你可能感興趣 英美紛收水 超寬鬆日子不再 21:25 2021/12/21 英美紛收水 超寬鬆日子不再 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 22:57 2021/12/20 遭議員轟不交稅 馬斯克用錢反擊 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 19:34 2021/12/19 美國加息有期 有幾快？有幾高？ 最新專欄文章 國金札記 - 英美紛收水 超寬鬆時代結束 今日 英美紛收水 超寬鬆時代結束 國金札記 - 遭美議員轟不交稅 馬斯克迎刃而解 2021/12/21 遭美議員轟不交稅 馬斯克迎刃而解 國金札記 - 美國加息成定局 「幾快幾高」更關鍵 2021/12/20 美國加息成定局 「幾快幾高」更關鍵 國金札記 - 抗疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 2021/12/17 抗疫進退失據 約翰遜相位堪虞？ 國金札記 - Omicron來襲 英國加息再落空？ 2021/12/16 Omicron來襲 英國加息再落空？ 英國 疫情 補貼 餐飲 聖誕節 倫敦