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英國力保餐飲業 這個聖誕不太冷？

國際 21:17 2021/12/22

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經過長達10日的「神隱」後，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）終於提前結束美國的外訪旅程，並且帶來英國款待及休閒業期待已久的「續命丹」。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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