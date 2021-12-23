粵投派高息 水資源撑住

國企指數連升兩日，年底前在縮量下仍有反彈空間，阻力位8400點，但要留意國指甚至內地股市的反彈始終是阻力重重，有政策配合而防守性較強的股份可以一敲，如粵海投資（00270）加快推進水資源業務，會是未來

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