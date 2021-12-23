粵投派高息 水資源撑住 名家專區 2021/12/23 分享： 國企指數連升兩日，年底前在縮量下仍有反彈空間，阻力位8400點，但要留意國指甚至內地股市的反彈始終是阻力重重，有政策配合而防守性較強的股份可以一敲，如粵海投資（00270）加快推進水資源業務，會是未來 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【粉飾櫥窗？】港股全年跌 聖誕要粉飾（第四版） 2021/12/22 【粉飾櫥窗？】港股全年跌 聖誕要粉飾（第四版） 中字股實力談 - 安瑞科看俏 儲運高增長 2021/12/22 安瑞科看俏 儲運高增長 中字股實力談 - 【節氣轉向？】港股冬至保底 好友等待反攻（第四版） 2021/12/21 【節氣轉向？】港股冬至保底 好友等待反攻（第四版） 中字股實力談 - 中藥治新冠 股票值得買 2021/12/21 中藥治新冠 股票值得買 中字股實力談 - 【港股破底】港股低處未算低 冬至轉勢好時機（第四版） 2021/12/20 【港股破底】港股低處未算低 冬至轉勢好時機（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 粵海投資（00270） 板塊