【騰訊中期息】騰訊派京東實股息率0.3厘變3厘 收息關鍵一文看清

騰訊 （00700） 今早開市前宣布董事局拍板派發中期息，以每持21股騰訊派1股京東 （09618） 比例，向全體股東派發中期息。每手100股獲派4股京東，不足1股即按3月底派股日期股價折算現金派發。

受大手筆派京東持股的消息刺激，騰訊股價今早大升最多逾半成，高見468.8元；京東被主要策略股東以派股方式減持，股價最多曾瀉逾一成。盡管如此，京東現價計，騰訊派發中期息後，股息率即時由只計現金末期息不足0.4厘，急升至約3厘。加上騰訊指今次派息為中期息，而非特別股息，以派發投資科技企業股份回饋股東行動，相信陸續有來，3厘股息或非曇花一現。

對於騰訊現有股東，以為有意買入騰訊收息的投資者而言，必先了解派息具體安排。買股收息先看除權日，騰訊今次中期息除淨日期為明年1月20日，即最遲在1月19日或之前買入騰訊，才有望獲派京東股份。相關股份將於3月25日派發。

至於分派比例為每21股騰訊持股，派1股京東，每手100股按比例獲派4.76股京東。惟不足1股的「零碎股份」無從分派，一手股東實際只獲派4股京東；餘下的0.76股權益，則按派股當日股價折算現金派發。

以京東現價約255元計，4.76股折合現金逾1,200元，以今年3月已宣派末期息每股1.6元作參考，每手收息近1,400元，現價股息率約3厘。

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