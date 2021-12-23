【騰訊中期息】騰訊減持恐「拆夥」京東曾挫一成 美團快手為何同腳軟?

騰訊 （00700） 向股東派發京東 （09618） 實股作中期股息，消息刺激騰訊股價今早曾漲逾半成的同時，不單震散京東股價一度急挫一成，連帶美團 （03690） 、快手 （01024） 及嗶哩嗶哩 （09626） 等一眾騰訊投資及概念股，今早亦齊齊逆市下瀉。

騰訊向股東派發總值近1,200億元京東股份，變相減持至僅約2.3%，不單千億股份沽壓有待消化，與騰訊的策略聯盟會否此情不再亦有待驗證，股價大跌在情理之內。至於美團為首的驣訊概念股同步下滑，則相信由於市場擔心騰訊未來續以減持策略投資應付派息所需，旗下科網投資或難逃騰訊引退命運。

京東股價早段曾挫一成，低見248元，中午收報259.4元，仍大跌19.8元或7%。半日成交增至近33億元，為騰訊以外第二大成交港股。

京東以外，一眾騰訊投資概念股全綫下滑。當中嗶哩嗶哩（內地稱「B站」）大跌6%表現最差、美團半日亦瀉逾3%，快手、眾安 （06060） 及閱文 （00772） 同步逆市跌近2%至3%。

市場對騰訊持續減持策略投資，應付派息需求的憂慮不難理解。首先是騰訊今早以派發京東實股作「中期息」，而並非「特別股息」，反映未來增派息為派息政策基本轉變。更重要的是騰訊在派息公告中為退出策略投資的大方向定調，表明：

本公司投資策略的其中一方面 為投資處於發展階段的公司（投資公司可受益於長期資本以為其發展及擴張提供資金）；支持及分享投資公司的增長；並於投資公司可為其未來計劃自行籌集資金的 適當時候退出投資。董事會相信，京東集團現已達致此情況，董事會因此認為此乃直接向本公司合資格股東轉讓由本集團於京東集團持有的大部分權益的適當時間。

京東以外，一眾騰訊概念股在港上市最少近一年或以上，大致亦具備獨立集資能力，亦符合騰訊投資退場的考慮。更重要的是，在內地市監局嚴厲執行開放平台反壟斷條款下，騰訊過去以跨平台策略投資建立生態圈，鞏固自身競爭優勢的策略已是此路不通，未來考慮逐步退出策略投資以應付回饋股東所需亦屬可合理推論。

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