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英抗疫政策長期混亂 專家親揭非一方之責

國際 16:05 2021/12/24

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英國保守黨成員近期接連被媒體揭發，去年多次違反保守黨政府訂立的防疫規定，不禁令人好奇政府內部的抗疫政策取態。本書記錄英國去年疫情爆發初期的情況，作者之一為英國科學諮詢專家應急小組（SAGE）成員法勒（Sir Jeremy Farrar），他認為除政客遲遲未能了解形勢外，專家之間的意見分歧，亦是英國抗疫政策混亂的成因。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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