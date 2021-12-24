英抗疫政策長期混亂 專家親揭非一方之責 國際 16:05 2021/12/24 分享： 英國保守黨成員近期接連被媒體揭發，去年多次違反保守黨政府訂立的防疫規定，不禁令人好奇政府內部的抗疫政策取態。本書記錄英國去年疫情爆發初期的情況，作者之一為英國科學諮詢專家應急小組（SAGE）成員法勒（Sir Jeremy Farrar），他認為除政客遲遲未能了解形勢外，專家之間的意見分歧，亦是英國抗疫政策混亂的成因。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 英國民眾不滿約翰遜 球場響遍辱罵聲 2021/12/22 英國民眾不滿約翰遜 球場響遍辱罵聲 【英國疫情】傳政府拒收緊防疫 約翰遜等高官反對 2021/12/20 【英國疫情】傳政府拒收緊防疫 約翰遜等高官反對 約翰遜再被爆於官邸花園飲酒聚會 首相府：工作會議 2021/12/20 約翰遜再被爆於官邸花園飲酒聚會 首相府：工作會議 英脫歐首席談判代表霍禮思辭職 不滿約翰遜抗疫措施 2021/12/19 英脫歐首席談判代表霍禮思辭職 不滿約翰遜抗疫措施 約翰遜再陷防疫違規風波 封城唔戴口罩現身問答大賽 2021/12/12 約翰遜再陷防疫違規風波 封城唔戴口罩現身問答大賽 你可能感興趣 英國民眾不滿約翰遜 球場響遍辱罵聲 08:35 2021/12/22 英國民眾不滿約翰遜 球場響遍辱罵聲 【英國疫情】傳政府拒收緊防疫 約翰遜等高官反對 18:07 2021/12/20 【英國疫情】傳政府拒收緊防疫 約翰遜等高官反對 約翰遜再被爆於官邸花園飲酒聚會 首相府：工作會議 11:01 2021/12/20 約翰遜再被爆於官邸花園飲酒聚會 首相府：工作會議 最新專欄文章 揭特朗普瞞檢測陽性 仍與拜登同場辯論 2021/12/18 揭特朗普瞞檢測陽性 仍與拜登同場辯論 前白宮幕僚長踢爆 特朗普為與拜登辯論隱瞞染疫！ 2021/12/17 前白宮幕僚長踢爆 特朗普為與拜登辯論隱瞞染疫！ 建「有韌性」社會成功應對疫情關鍵 2021/12/11 建「有韌性」社會成功應對疫情關鍵 新冠疫情危中有機 調整心態建韌性社會 2021/12/10 新冠疫情危中有機 調整心態建韌性社會 美醫生科學家揭內情 促政府檢討抗疫失誤 2021/12/04 美醫生科學家揭內情 促政府檢討抗疫失誤 傳染病 疫情 英國 英國保守黨 約翰遜 媒體 新冠肺炎疫情 全球大流行 英國廣播公司