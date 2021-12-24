【名家看趨勢】「長勝將軍」劉國傑：網上消費趨勢不可逆轉 財金猛人追蹤 13:43 2021/12/24 分享： 2020年爆發的新冠肺炎疫情徹底改變了人們的生活習慣，許多國家由以現金為主要支付方式，改為以無現金支付；面對面接觸，改為綫上見面等，人們的生活方式與疫情前有巨大變化。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 2021/12/22 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 2021/12/23 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 【名家談板塊】曾淵滄分析 長綫要避開呢個板塊？ 2021/12/23 【名家談板塊】曾淵滄分析 長綫要避開呢個板塊？ 你可能感興趣 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 14:06 2021/12/22 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 11:45 2021/12/23 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 【名家談板塊】曾淵滄分析 長綫要避開呢個板塊？ 18:11 2021/12/23 【名家談板塊】曾淵滄分析 長綫要避開呢個板塊？ 最新專欄文章 【名家談科網股】騰訊罕有派中期息 瑞銀財管李智穎：科網股可重新加倉 今日 【名家談科網股】騰訊罕有派中期息 瑞銀財管李智穎：科網股可重新加倉 【名家談板塊】曾淵滄分析 長綫要避開呢個板塊？ 2021/12/23 【名家談板塊】曾淵滄分析 長綫要避開呢個板塊？ 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 2021/12/23 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 2021/12/23 【放水利好？】A股轉勢？建銀國際趙文利解構春季行情（附板塊點評） 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 2021/12/22 【名家談政策】交銀國際洪灝 點評2022年灰犀牛（附2022年首選股） 劉國傑 超市 疫情 經濟 零售 中國