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【名家看趨勢】「長勝將軍」劉國傑：網上消費趨勢不可逆轉

財金猛人追蹤 13:43 2021/12/24

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2020年爆發的新冠肺炎疫情徹底改變了人們的生活習慣，許多國家由以現金為主要支付方式，改為以無現金支付；面對面接觸，改為綫上見面等，人們的生活方式與疫情前有巨大變化。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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