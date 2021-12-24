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【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸睛？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊（第二版）

研究報告 12:30 2021/12/24

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近年來中國積極推動全民建身及運動，體育總會發布的《冰雪運動發展規劃（2016-2025年）》以建身休閒為計劃的雛形，後來競賽表演發展起來，包括發展運動場地。在國內，冰雪旅遊行業迅速崛起，加上22年北京冬奧會開幕等利好因素，將有望振興冰雪旅遊。本篇將聚焦國內旅遊子行業，包括酒店、餐飲和免稅等子行業的發展，以及投資機遇。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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