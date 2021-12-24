【2022前瞻】冰雪‧觀光好吸精？冬奧會將成助力振興冰雪旅遊 研究報告 08:10 2021/12/24 分享： 近年來中國積極推動全民建身及運動，體育總會發布的《冰雪運動發展規劃（2016-2025年）》以建身休閒為計劃的雛形，後來競賽表演發展起來，包括發展運動場地。在國內，冰雪旅遊行業迅速崛起，加上22年北京冬奧會開幕等利好因素，將有望振興冰雪旅遊。本篇將聚焦國內旅遊子行業，包括酒店、餐飲和免稅等子行業的發展，以及投資機遇。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【2022前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第三版） 2021/12/23 【2022前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第三版） 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 2021/12/23 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 2021/12/23 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 2021/12/23 【2022前瞻】9大行22年首選股 3大「票王」一文盡覽 你可能感興趣 【2022前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第三版） 16:46 2021/12/23 【2022前瞻】 快遞業價格戰已緩和 行業龍頭成最大得益者？（第三版） 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 20:23 2021/12/23 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 16:03 2021/12/23 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 最新專欄文章 【2022前瞻】疫下IT稱雄 三行業前景好（持續更新） 今日 【2022前瞻】疫下IT稱雄 三行業前景好（持續更新） 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 2021/12/23 【必勝之選】2022年上升板塊 現在已經預演 （附股票推介）（第二版） 【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第四版） 2021/12/23 【汽車未造 零件先定】比亞迪反彈 汽車零件股潛力待發（第四版） 【2022前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？（第三版） 2021/12/23 【2022前瞻】借內房回暖的新基建 買得過嗎？（第三版） 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 2021/12/23 【內房前瞻】富瑞捉10厘息內房 2022該買何者 大行報告 中國市場 市場動向 經濟 疫情 運動 餐飲 酒店行業 中國 北京